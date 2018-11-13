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вторник, 13 ноября, 2018, 13:30 Киев
В Киеве для людей с нарушениями зрения установят 3D-модели уменьшенных исторических памятников

В столице для граждан с недостатками зрения установят 3D-модели уменьшенных известных историко-архитектурных сооружений, что даст возможность тактильно ознакомиться с известными киевскими памятниками.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В 2019 году на Софийской площади планируется установить 3D-модель Софийского собора на пьедестале из белого мрамора и табличками с текстом Брайля и описанием объекта. Впоследствии будут изготовлены модели Золотых ворот, Андреевской церкви, Михайловского Златоверхого Собора, Монумента «Родина-Мать», Монумента Независимости, Церкви Святого Николая, памятника Владимиру Великому.

«Мы провели переговоры с потенциальными меценатами и исполнителями и достигли договоренности, которые позволяют нам начинать работу. Модели будут изготовлены и установлены за счет благотворителей», – отметил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

Первым этапом проекта является создание уменьшенной архитектурной модели ансамбля Софии Киевской из полимерного пластика на 3D-принтере, вторым – изготовление силиконовой формы, а третьим – литье из бронзы. Завершится изготовление модели ориентировочно через 3 месяца. Каждая модель состоит примерно из 100 деталей.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Похожие проекты уже реализованы в известных европейских туристических городах и доказали свою эффективность.

«Киевская власть работает над тем, чтобы расширить и облегчить доступ лиц с нарушениями зрения к историческим местам столицы. Трехмерные познавательные рельефные модели позволят незрячим «увидеть руками», а людям с хорошим зрением постичь, как выглядят известные архитектурные достопримечательности с высоты птичьего полета», – прокомментировал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
КиевКГГАновости Украины
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2018-11-13 14:52 :37