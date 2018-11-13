Украинский дизайнер Юлия Перекрестова: Украинки меня вдохновляют

О правилах первых шагов в модной индустрии, насколько открыты украинки к экспериментам с одеждой и прибыльный ли fashion-бизнес made in Ukraine – в нашем интервью с известной дизайнером Юлией Перекрестовой.

– Юлия, вы – молодой дизайнер, чей первый показ на UFW состоялся несколько лет назад. Что надо делать, чтобы тебя заметили в fashion индустрии? Ваш персональный рецепт.

– Чтобы тебя заметили и признали как дизайнера, нужно время, упорная работа, четкое видение того, для кого ты создаешь одежду, свой стиль, «подчерк», так сказать и, конечно же, очень такие важные ресурсы, как деньги и люди. С последними двумя ресурсами, конечно же, творить гораздо легче. Ведь когда нет проблем с вложениями в пиар – о тебе быстро узнают, а профессионалы возьмут на себя решение всех твоих проблем. А что делать, если нет этих ресурсов? Вот тогда и будь готов не только творить, но и быть маркетологом, бухгалтером, юристом в своем бренде. Нужно изучить все аспекты fashion индустрии, быть профессионалом. Если все делать правильно и во время – успех гарантирован.

– У вас есть бизнес-опыт в фармацевтике. Срабатывает он с продвижением собственного бренда одежды?

– И fahion, и фармация – все это бизнес, со схожими законами и проблемами. И в том и в другом случае я работаю с людьми, это научило меня быть немного психологам. Бизнес – это, прежде всего, самоорганизация. Это очень важное качество, которому я научилась в фармации. Ведь несоблюдение сроков ведет к существенным финансовым потерям, особенно в fashion индустрии. Ну, и конечно же, маркетинг – продукт разный, но принципы продвижения имеют много общего.

– Для кого ваши коллекции?

– Женщина J.Perekriostova во многом похожа на меня. И это не удивительно. Работы дизайнера должны быть искренними, не в угоду кому-то. Только тогда работа будет приносить не только доход, но и удовольствие. Я создаю одежду для самодостаточных женщин, свободных от стереотипов и шаблонов, готовых экспериментировать с образом и независящих от чужого мнения. И неважно сколько ей лет, ведь этот набор качеств может быть в женщине как в 25, так и в 45 лет.

– Что вкладываете в понятие «хороший показ»?

– Хороший показ – это хорошая, «сильная» коллекция. Можно сколько угодно декорировать подиум, изобретать постановку, делать шоу – все это не спасет слабую, посредственную коллекцию. Да, временный восторг зрителя вы получите, но профессионал будет смотреть в первую очередь на то, что одето на моделях, и вы его не обманите красивой мишурой. Это лично мое мнение. Идеальный показ – это когда все компоненты в своей полноте сливаются воедино – хорошая, сильная коллекция, профессиональная работа стилиста и постановщика, атмосферная музыка и локация и, немаловажно, комфорт для гостей.

– Быть украинским дизайнером одежды – это конкурентоспособно?

– Однозначно да! Я считаю, что в Украине есть очень сильные дизайнеры со своим самобытным стилем, который очень ценится далеко за пределами нашей страны. Идеи некоторых наших дизайнеров я встречала на страницах trend-book на Premier Vision в Париже, а так же в известных зарубежных глянцевых изданиях. Главная наша ценность – мы не боимся смелых идей, это и является залогом нашей конкурентоспособности на международном уровне.

– У вас больше клиенток-украинок или из-за границы? Как отличается ощущение моды у тех и других?

– Мне сложно сказать, сколько у меня клиентов в других странах. Коллекции там продаются, их покупают. Я думаю, 50 на 50. В Украине легче. Многих своих клиентов я знаю лично. Если сравнивать модные пристрастия, то нужно понимать еще, с какой страной сравнивать. Вот, к примеру, опыт продаж в Германии показал, что немки выбирают более практичные вещи вне тренда, сдержанные в силуэте и цвете. А вот в Азербайджане и Гонконге наоборот – покупают мои самые креативные и яркие модели. Украинки более смелые и открыты к экспериментам. За это я очень люблю своих украинских клиентов, они меня вдохновляют!

Общалась Татьяна Сащук

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