У военного арсенала в Кировоградской области зафиксировали сигнал беспилотника

У военного арсенала в Кировоградской области зафиксировали сигнал беспилотника.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

«Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что об инциденте сообщили сотрудников СБУ и Нацполиции.

Отметим, что сообщение об обнаружении дронов возле воинских частей в течение последних дней поступают регулярно.

В Минобороны заявляли, что БПЛА над военными частями и расположением военных подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, а причастные к таким инцидентам лица – будут задержаны и привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Напомним, в начале октября в Ичнянском районе Черниговской области возник пожар на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны. После этого начали взрываться и разлетаться в разные стороны боеприпасы. Ответственными службами было решено эвакуировать население с 16-километровой зоны возможного поражения. Это почти 40 населенных пунктов – около 20 тыс. лиц. Ликвидация возгорания растянулась не на одну неделю. По версии военной прокуратуры, пожар в Ичне произошел в результате диверсии.

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