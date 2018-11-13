вторник, 13 ноября, 2018, 14:31 Львов
Шахтеры ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку
Председатели НПГУ шахты «Степная» В. Семканич и шахты «Межиричанская» В. Лесняк начали бессрочную голодовку в помещении ГП «Львовуголь», которая находится в Сокале.
Такое решение было принято 12 ноября на совместном заседании профсоюзов работников угольной промышленности Украины и Регионального объединения независимого профсоюза горняков Червонограда.
Об этом говорится в сообщении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.
Основные требования: до 15.11.2018 г. погасить задолженность горнякам по зарплате за сентябрь и октябрь текущего года и отозвать приказ Министерства энергетики о реорганизации ГП Львовуголь №559 от 07.11.2018 г.
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