Шахтеры ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку

Председатели НПГУ шахты «Степная» В. Семканич и шахты «Межиричанская» В. Лесняк начали бессрочную голодовку в помещении ГП «Львовуголь», которая находится в Сокале.

Такое решение было принято 12 ноября на совместном заседании профсоюзов работников угольной промышленности Украины и Регионального объединения независимого профсоюза горняков Червонограда.

Об этом говорится в сообщении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Основные требования: до 15.11.2018 г. погасить задолженность горнякам по зарплате за сентябрь и октябрь текущего года и отозвать приказ Министерства энергетики о реорганизации ГП Львовуголь №559 от 07.11.2018 г.

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