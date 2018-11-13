СБУ разоблачила семерых украинцев, которые незаконно ремонтировали самолеты в Африке

Семеро украинцев попали в руки СБУ после того, как помогали одной из африканских стран ремонтировать самолеты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов.

К выполнению нелегальных работ делец привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий. Для выезда за границу они оформили отпуска за свой счет и прибыли в иностранную страну для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали семерых «заробитчан» в зоне таможенного контроля международного аэропорта «Борисполь» после возвращения в Украину.

Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела, правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также выявлено приглашение, на основании которых были оформлены визы, фото - и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги.

Сейчас решается вопрос относительно объявления фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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