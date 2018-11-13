Россия не хочет участвовать в заседании ТКГ относительно «выборов» на Донбассе

Россия «категорически отказалась» созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с фейковыми выборами на оккупированном Донбассе, сообщила участник минских переговоров, народный депутат Ирина Геращенко.

Об этом сообщает «Новое Время».

По ее словам, представители Москвы объяснили свой отказ тем, что они «не видят в нем [заседании] потребности».

Геращенко добавила, что таким образом Россия взяла на себя полную ответственность за псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их разрушительные последствия.

«Россия хочет дестабилизации на фронте и в целом в Украине. Россия дает понять ,что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет. Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону, идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье. Вот чем обернулись для жителей Донбасса крики «Путин, приди!», – заметила она.

Напомним, что Украина требовала немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ и обратилась к странам-членов нормандского формата с просьбой провести специальные консультации относительно незаконных выборов на Донбассе.

Псевдовыборы «ДНР» и «ЛНР» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. Одновременно в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

По данным Службы безопасности Украины, российская оккупационная власть «нарисовала» цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в «ДНР» отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на «выборах» главы «ЛНР» получил 68,4%.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

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