Профессор Гриценко: Языково-политический конфликт с Венгрией – результат спекуляций

Языково-политический конфликт с Венгрией – это результат спекулятивного подхода к решению важных вопросов. И население меньшинств используют как инструмент давления на действующую власть и изменение политической ситуации в целом.

Об этом отметил директор Института украинского языка НАН Украины, профессор Павел Гриценко в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

«Мы не имеем права забирать у детей нацменьшинств возможность полностью войти в украинский социум и реализоваться. Ведь если в нашем обществе для интегрирования является украинский язык, то дети должны иметь право полноценно выучить украинский язык», – считает Гриценко.

Профессор подчеркнул, что именно государство виновато в том, что высокий процент детей из национальных меньшинств не могут сдать ВНО по украинскому языку.

«Государство не имеет права создавать искусственное гетто, что приводит к невозможности самореализации детей других национальностей в Украине. А потому государство обязано дать всем детям равноправно и конкурентосвободно жить в обществе и не выжимать их в нишу их национального меньшинства», – подчеркнул директор Института украинского языка НАН Украины.

Также проблема в том, добавляет эксперт, что чисто к языковым вопросам добавились еще и геополитические проблемы.

«Население меньшинств часто используют как инструмент давления на действующую власть и изменение политической ситуации в целом. Следовательно, люди – лишь разменная монета в больших играх.

А потому языково-политический конфликт с Венгрией – это результат спекулятивного подхода к решению этих вопросов. Ведь это неправда, когда говорят, что венгерский язык настолько сложный и изолированный, что представителям нацменьшинств трудно учить украинский язык. Ведь в советское время учили и русский, и украинский, и венгерские языки», – отметил Павел Гриценко.

Как сообщалось, председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегового в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии.

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