План «А» для Медведчука – пройти в Раду и торговаться за премьера или спикера, – Березовец

Создание автономий из самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» – это часть кремлевского сценария дальнейшей федерализации Украины.

Об этом сегодня в комментарии ИА ZIK заявил политолог Тарас Березовец, комментируя заявление Виктора Медведчука о необходимости предоставления оккупированным районам Донбасса «особого статуса» в составе Украины.

«Это, собственно, то, что ожидалось. Потому что псевдовиборы на Донбассе были предназначены для того, чтобы создать видимость появления легитимной власти во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областях, поставить туда двух людей – Пасечника и Пушилина, которые формально не связаны с военными преступлениями. Это был сигнал Кремля – он спешил это сделать до президентских и парламентских выборов в Украине. Мол, если в Украине появится «нормальная власть», с которой они могут договариваться, то вот, пожалуйста, на территории Донбасса уже есть «легитимные» руководители, с которыми можно начинать разговор», – отметил он.

А создание автономий из этих двух самопровозглашенных «народных республик» – это часть кремлевского сценария дальнейшей федерализации Украины, считает эксперт. По его мнению, планируется наделить эти «республики», по сути, полномочиями наложения вето на внешнеполитический курс Украины.

«Медведчук – это лишь публичное лицо этого плана. А главное – это кто будет его реализовывать. Это должны делать те люди, с которым Медведчук активно сотрудничает. Прежде всего, представители «Оппозиционного блока». Ныне это платформа, куда вошел Бойко и Рабинович. По плану, проводником которого будет Медведчук, должна быть их победа на выборах. Его главная задача – предоставить ресурсную и медийную поддержку тем людям, кого Кремль предпочитает видеть на посту украинского президента и в украинском парламенте. План «А» для Медведчука – это самому получить мандант депутата украинского парламента, чтобы в дальнейшем торговаться за должности – возможно, премьер-министра или спикера парламента», – сказал Березовец.

На замечание о том, что сейчас социология не свидетельствует о реальности победы на выборах кандидата от «Оппозиционного блока», эксперт отметил: «Так, в «Оппозиционного блока» шансы небольшие, но давайте не забывать, что есть еще другие кандидаты, которые имеют реальные шансы и которым очень симпатизируют в Кремле. Это, в первую очередь, Юлия Тимошенко. Как раз такой кандидат сегодня максимально устроил бы Россию».

Как сообщалось, лидер пророссийского движения «Украинский выбор», председатель политсовета партии «За життя», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины.

Медведчук полностью поддержал российскую позицию относительно миротворческой миссии ООН, которая, по их мнению, должна была бы только охранять миссию ОБСЕ с обязательного согласия боевиков. Он заявил, что для того, чтобы «вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс», необходимы «политическая воля украинской власти» и «прямой диалог с Донецком, с Луганском и с Москвой».

Как сообщалось, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября состоялись «выборы» главарей, где победили действующие «руководители» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украина осуждает фейковые «выборов» на оккупированном Донбассе и инициирует обсуждение так называемых «выборов» на заседании Комитета министров Совета Европы, который состоится в среду.

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