вторник, 13 ноября, 2018, 13:38 Мир
Один день из жизни торговцев ценными камешками в Мьянме
В Мьянме торгуют не только рисом, но также полудрагоценными камнями, которые называют жад.
На фотографиях можно увидеть покупателей, которые тщательно изучают жады, чтобы потом перепродать их в другие страны.
Жад (англ. jade) – общее название различных вязких минералов плотного строения от белого до темнозеленого цвета. Это преимущественно нефрит и жадеит, а также силлиманит, пектолит, серпентин, которые считают полудрагоценными камнями.
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