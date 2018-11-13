НАБУ расследует, злоупотребляли ли Яценюк и Петренко властью

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павел Петренко.

Об этом говорится в ответе НАБУ, передают Украинские Новости.

«На выполнение постановления следственного судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса», – говорится в ответе.

Другие детали в ответе отсутствуют.

Напомним, суд обязал НАБУ начать расследование против Яценюка и Петренко.

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