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вторник, 13 ноября, 2018, 14:24 Экономика
Ляшко: Люди не могут мерзнуть, когда во властных кабинетах теплые батареи

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сделал срочное обращение к властям с требованием немедленно включить отопление во всех городах Украины.

На своей странице в Facebook политик выразил солидарность с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы и других городов, которым «Нафтогаз» до сих пор не дал газ.

Ляшко убежден: люди не должны страдать «из-за безответственности и жадность власти». Он призвал чиновников «Нафтогаза» вернуть свои космические премии в бюджет и покрыть из этих денег долги населенных пунктов.

Народный депутат также убежден, что когда чиновники не могут решить проблемы людей, они не должны занимать свои должности.

«Я обращаюсь к власти: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности. Когда в ваших кабинетах теплые батареи, люди не могут мерзнуть», – заявил Ляшко.

Невыполнение властями ультиматума Ляшко может привести к массовым протестам, такое мнение высказал политолог Олег Лесной.

«Требования Ляшко полностью совпадают с желанием тех, кто оказался в такой дикой для европейского государства ситуации. До выключения отопления в украинских городах привела не непогода, а не аварии, а банальное неумение управлять», – убежден эксперт.

Поэтому он считает закономерным, что люди быстро увидят виновников, а пролонгация холодных батарей может привести к массовым протестам, не только тех людей, которые уже пострадали, но и тех, кто понял, что такое «везение» может случиться в любом уголке Украины.

«Власти следует быстро собраться и выполнить ультиматум Ляшко. Тогда есть шанс не то, чтобы успокоить людей, а предоставить им условия для возможности нормального существования при минусовых температурах. Популистами при холодных квартирах своих граждан быть нелегко «, – отметил Олег Лесной.

Напомним, народный депутат, заместитель лидера «Радикальной партии» Андрей Лозовой призвал переименовать УПЦ МП в Русскую православную церковь.

 
Олег Ляшкоотопление
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2018-11-13 14:50 :47