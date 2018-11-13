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вторник, 13 ноября, 2018, 13:08 Мир
Катастрофа в Индонезии: Boeing скрывал риски срыва лайнеров 737 MAX в пике

Американская корпорация Boeing скрывала от авиакомпаний и пилотов, которые используют ее лайнеры, информацию о том, что новые самолеты Boeing-737 MAX, MAX 8 и 9 могут неожиданно срываться в пике.

Об этом заявили собеседники из Федерального управления гражданской авиации США, которые участвуют в расследовании катастрофы в конце октября в Индонезии самолета авиалиний Lion Air, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Как отмечается, у перечисленных моделей лайнеров компании есть функция, которая помогает избежать опасного задирания носа самолета во время полета. При нештатной ситуации система может так сильно опустить нос, что у пилотов не будет возможности выровнять полет, в результате чего судно уйдет в пике даже при ручном управлении.

По информации издания, наличие у новых самолетов Boeing такой функции стало неожиданностью для пилотов.

Также отмечается, что ни американским авиакомпаниям и их менеджерам, ни пилотам не было доказано, что такая система работает на последних версиях Boeing-737.

О системе предупреждения задирания носа самолета не было сказано также и в учебных материалах по управлению лайнерами.

Напомним, в Индонезии упал в море пассажирский самолет, где на борту было 189 человек. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут.
СШАиндонезияновости миракатастрофа в Индонезии
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