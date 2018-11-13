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вторник, 13 ноября, 2018, 14:25 Экономика
ГПУ подозревает МАУ и аэропорт Борисполь в злоупотреблениях на 10 млн

Между Чао «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» и государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 миллионов гривень.

Об этом сообщает Андрей Лысенко в соцсети Facebook.

Андрей Лысенко с декабря 2017 года занимает должность пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЛЭ СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Сейчас при процессуальном руководстве местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью – бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
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2018-11-13 14:51 :42