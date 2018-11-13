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вторник, 13 ноября, 2018, 14:07 Мир
Французская армия троллит Трампа

Французская армия присоединилась к волне возмущения относительно решения Дональда Трампа отменить свой визит на мемориал павшим в Первой мировой войне из-за «плохой погоды».

На фото, опубликованном на официальной странице французской армии в Twitter, виден солдат, который в дождь ползет по земле с заголовком: #MondayMotivation. Идет дождь, но это ерунда. Мы остаемся мотивированными», – информирует издание Independent.

В ответ на этот твит, многие пользователи также стали насмехаться над господином Трампом.

«Наш храбрый президент готов преодолеть ваше препятствие... как только перестанет идти дождь», – написал один из них.

Смеяться над американским президентом начали после того, как в субботу он должен был возложить цветы и почтить минутой молчания павших в Первой мировой войне, однако отменил свой визит на кладбище Aisne-Marne в Белло из-за дождя.

Белый дом сообщил, что плохая видимость помешала взлету вертолета господина Трампа, а ехать на кладбище на автомобиле он не захотел, чтобы не нарушать движение транспорта.

Решение президента США вызвало осуждение как в Европе, так и в США.

Депутат Николас Соамес, внук Уинстона Черчилля, назвал президента «патетичным неадекватом».

«Они умерли, глядя врагу в лицо, а этот жалкий неадекват @realDonaldTrump не мог даже побороть погодные условия, чтобы отдать дань Павшим», – написал он в Twitter.

Дэвид Фрум, бывший автор речей президента Джорджа Буша, затвитил, что господин Трамп «из-за погодных условий уклонился от своего президентского долга почтить тех, кто воевал и умер в дожде и грязи».

Другие запостили фотографию предшественника господина Трампа, Барака Обамы, выступавшего с речью даже во время ливня.

Бен Родес, заместитель советника по вопросам национальной безопасности при Бараке Обаме, заявил, что объяснения Белого дома о причине отменены визита –бессодержательны.

«В течение 8 лет я помогал планировать все поездки президента Обамы», – написал он в Twitter. «И всегда учитывалась вероятность дождя. Всегда».

Несколько высокопоставленных чиновников, включая главу аппарата Белого дома Джона Келли, присутствовали в Белло.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
Дональд Трампновости мира
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2018-11-13 14:52 :10