Еленский: Епископы УПЦ МП получили два приглашения – от Порошенко и в Лавру

Целью проведения заседания Собора УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, было сорвать встречу епископов с Петром Порошенко.

Об этом рассказал народный депутат, религиовед Виктор Еленский, – сообщает Укринформ.

«Это был ход для того, чтобы сорвать встречу. Каждый епископ получил два приглашения: одно от Президента, в «Украинский дом», а второе – от управляющего делами Киевской митрополии прибыть в Киево-Печерскую лавру. Но поскольку Украина – демократическая страна, они знают, что к ним никаких мер не будет принято, это не Россия, то они в подавляющем большинстве прибыли в Лавру», – сказал Еленский.

Он отметил, что русская церковь ставит зависимость Украинской православной церкви на уровень доктрины, что, собственно, противоречит христианским заповедям.

«Москва относит зависимость украинской церкви от русской на уровень доктрины. Я не преувеличиваю в данном случае: патриарх Кирилл сказал, что «тот, кто нарушает наши границы, замахивается не только на историю, но и на доктрину». Это чистая ересь, потому что в канонах православной церкви сказано, что «дела церковные пусть следуют гражданским делам», – сказал Еленский.

Он напомнил, что на протяжении 25 лет УПЦ МП устами своих руководителей говорила о «незаживающей ране, которая кровит на теле церкви» (речь идет о расколе церкви на Киевский и Московский патриархаты), о том, что Киевский патриархат не признан.

«Уже месяц, как Киевский патриархат признал, так сказать, верховный судья в православном мире – Константинопольский Патриарх, которому принадлежит право высшей апелляции в православной церкви. Казалось бы, и это прописано в Евангелии: «Это большая радость, когда заблудшая овца находится». Но вдруг этому говорят – нет. Где здесь христианство и где здесь православие?» – подчеркивает Еленский.

Кроме того, отметил депутат, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий в свое время сам высказался относительно автокефалии, как технического инструмента церкви. Но в таком случае, по мнению Еленского, реакция на получения УПЦ автокефалии не выдерживает никакой критики.

«Если это не так важно, то почему тогда клянут тех людей, которые хотят этой автокефалии? Почему тогда подкупаются греческие митрополиты и это заставляет греческое правительство выслать двух дипломатов из Греции? Почему российскими хакерами взламываются ящики константинопольских митрополитов? Почему депутаты Госдумы ездят по миру и говорят, что отвернули украинский сценарий? Почему вопрос, как помешать Украине получить автокефалию, рассматривается на Совете безопасности РФ? То есть, они вынесли этот вопрос на уровень геополитики. УПЦ Московского патриархата таким образом слепо идет линией Москвы, а Москва загнала себя в тупик и противопоставила (себя) всему мировому православию», – заявил эксперт.

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