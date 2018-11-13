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вторник, 13 ноября, 2018, 14:01 Экономика
Эксперт: Украина может конкурировать с Россией на европейском рынке газа

Нужно пять лет для того, чтобы Украина превратилась из транзитера в импортера газа. За это время страна могла бы обеспечить теплом своих граждан и выйти на европейский рынок.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил политический и экономический эксперт Виталий Кузьмин.

«Отношения между Путиным и Меркель очень специфические, потому что РФ и Германия имеют долгие отношения. Они завязаны более на экономике», – отмечает эксперт.

Поэтому Меркель ничего не остается, как пообещать, что какая-то часть транзита останется Украине, считает Виталий Кузьмин.

«Тем более она знает, что Германия будет наращивать потребление газа. Они хотят диверсифицироваться. Не секрет, что по Европе все больше появляется LNG-терминалов», – говорит экономический эксперт.

Мы можем продавать Европе газ, который будем добывать в Украине, убежден Виталий Кузьмин.

«Нам не нужно слушать госпожа Меркель, а думать, что делать Украине. Я думаю, стоит нарастить собственную добычу газа. Что это нам даст? Если в прошлом году Украина потребляла 32 миллиарда кубов газа, то прогноз на этот год будет больше 30. Потенциально страна может добывать до 60. То есть с государства, что является транзитером, мы можем превратиться в конкурентов РФ. Мы можем иметь такие объемы, что сможем предлагать газ Европе», – объясняет эксперт.

Для этого нужно разработать государственную программу поддержки инвесторов, которые зашли на территорию Украины и начали добывать газ, отмечает Виталий Кузьмин.

«Во-первых, необходимо наращивать добычу, а во-вторых, надо продавать его за границу. Я думаю, что в течение пяти лет это можно реализовать. За это время мы бы могли полностью обеспечить Украину газом и выйти на рынок», – подчеркивает политический эксперт.

Ведь с 2020 года, через выплату внешних долгов, Украина начнет терять три миллиарда долларов, которые должна была за транзит российского газа в Европу.

«Нам нужно эту сумму компенсировать. К тому же последующие годы будут пиковыми по выплате внешних долгов, поэтому деньги не помешают», – говорит экономический эксперт.

К слову, напомним, Украина начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
газМИД Первые о главном. Комментарии
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2018-11-13 14:52 :18