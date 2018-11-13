live
Aнонси
Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України у «Drozdov», 13.11.18 о 20:00
Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України у «Drozdov», 13.11.18 о 20:00
13 ноября, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
13 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
13 ноября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 13 ноября, 2018, 14:16 Политика
Экс-глава ГФС Продан уехал из Украины накануне допроса в САП

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан уехал в Молдову.

Об этом пишет издание The Newsroom.

По их информации, Продан уехал из Украины на автомобиле.

Допрос Продана в Специализированной антикоррупционной прокуратуре назначен на 15 ноября, во время которого ему должны вручить подозрение относительно незаконного обогащения в связи с приобретением недвижимости в Турции. До этого момента объявлять в розыск экс-налоговика не будут.

«На четверг в САП на допрос был вызван экс-глава ГФС Мирослав Продан. Там ему должны были вручить подозрение в незаконном обогащении через покупку недвижимости в Турции на полмиллиона долларов. Но вдруг оказалось Продан...на лечении за границей, и теперь мы выяснили некоторые детали. Итак, по нашей информации, бывший руководитель налоговой...собирает виноград))) Мирослав Продан уехал в Молдову на автомобиле с местным водителем. Тем временем, САП продолжает ждать его на допрос 15 ноября, а до этого момента в розыск он объявлен не будет», – сообщает издание в своем Telegram-канале.

Напомним, Продан заявил, что выехал за границу на лечение. «Во второй половине сентября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время», – написал он в Facebook.

Бывший глава ГФС обвинил САП в том, что она намеренно создает впечатление того, что он скрывается от правосудия за границей.

Напомним, Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал руководить ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование.

Бывший министр финансов Александр Данилюк говорил, что Продан – «полулегитимный и полностью управляемый руководитель».

Продана уволили после того, как в прокуратуре заявили о «грубых нарушениях» в его работе. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года.

Читайте также: СМИ: Переписку экс-главы ДФС «слили» правоохранителям

 
САПМирослав Проданновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-13 14:51 :54