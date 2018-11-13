Экс-глава ГФС Продан уехал из Украины накануне допроса в САП

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан уехал в Молдову.

Об этом пишет издание The Newsroom.

По их информации, Продан уехал из Украины на автомобиле.

Допрос Продана в Специализированной антикоррупционной прокуратуре назначен на 15 ноября, во время которого ему должны вручить подозрение относительно незаконного обогащения в связи с приобретением недвижимости в Турции. До этого момента объявлять в розыск экс-налоговика не будут.

«На четверг в САП на допрос был вызван экс-глава ГФС Мирослав Продан. Там ему должны были вручить подозрение в незаконном обогащении через покупку недвижимости в Турции на полмиллиона долларов. Но вдруг оказалось Продан...на лечении за границей, и теперь мы выяснили некоторые детали. Итак, по нашей информации, бывший руководитель налоговой...собирает виноград))) Мирослав Продан уехал в Молдову на автомобиле с местным водителем. Тем временем, САП продолжает ждать его на допрос 15 ноября, а до этого момента в розыск он объявлен не будет», – сообщает издание в своем Telegram-канале.

Напомним, Продан заявил, что выехал за границу на лечение. «Во второй половине сентября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время», – написал он в Facebook.

Бывший глава ГФС обвинил САП в том, что она намеренно создает впечатление того, что он скрывается от правосудия за границей.

Напомним, Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал руководить ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование.

Бывший министр финансов Александр Данилюк говорил, что Продан – «полулегитимный и полностью управляемый руководитель».

Продана уволили после того, как в прокуратуре заявили о «грубых нарушениях» в его работе. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года.

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