Джамала спела на юбилее Джемилева

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поздравила с 75-летним юбилеем лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и спела ему песню по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В Киевской городской государственной администрации 13 ноября прошли торжества по случаю юбилея лидера крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, который 13 ноября отмечает 75-летие», – говорится в сообщении.

Мустафа Джемилев получил уважение своего народа и статус национального лидера благодаря непоколебимой позиции в борьбе за права крымскотатарского народа.

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