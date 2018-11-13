Днепровский суд Киева взялся анализировать видеодоказательства по делу экс-«беркутовца» Хандрыкина

Днепровский районный суд Киева продолжает рассматривать дело трех бывших «беркутовцев», которых подозревают в том, что во время Революции достоинства у входа в стадион Лобановского они издевались над активистами Євромайдана. В частности сегодня на заседании рассматривали видеозапись, на которой бойцы бывшего спецподразделения на крыше колоннады бьют митингующих.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Андрей Хандрыкин – бывший боец спецподразделения «Беркут». По версии следствия, четыре года назад он устроил для двух активистов Євромайдана настоящие пытки на входе в стадион Лобановского. Издеваться помогали коллеги. Вместе раздевали митингующих, били и унижали. В конце одели на них чужую одежду и направили в райотдел. Тогдашний суд так и не решился открыть уголовное производство.

Теперь же Хандрыкин сам оказался на скамье подсудимых, в зал входит без наручников и конвоя, держится уверенно, порой даже вызывающе. И его прошлое репутацию не испортило – мужчина до сих пор работает в украинских првоохранительных органах. Правда теперь вместо формы «беркута» – мундир Харьковской полиции.

«То, что у него статус обвиняемого, еще ни о чем не говорит. На досудебном расследовании пытались ограничить его права и отстранить от должности. Однако суд не увидел необходимых оснований для этого», – рассказал адвокат Хандрыкина Валентин Рыбин.

Хандрыкин – последний обвиняемый по этому делу, который не сбежал в Россию. Еще двое «беркутовцев»-сообщников – Мастега и Войлоков – в прошлом году в апреле даже опубликовали обращение, в котором попытались объяснить свой внезапный переезд.

«После победы так называемой Революции достоинства уже в течение трех лет мы терпим уголовного преследования со стороны различных правоохранительных органов и обманутой части общества», – заявлял Мастега.

По этому делу уже допросили всех свидетелей, сейчас анализируют доказательства. Речь идет в частности и о видео, которое успели заснять журналисты одного из украинских телеканалов. Адвокат внимательно всматривается в кадры. После делает вывод: лиц его подзащитных на видео нет, поэтому и на месте преступления их не было.

«Обвинение не доказывает, не предоставляет суду никаких аргументов того, что Хандрыкин и другие сотрудники, которых обвиняют в этом деле, были на крыше колоннады. Я уже не говорю о доказательствах», – заявил Рыбин.

Но прокурор Александр Ковальчук отмечает: видео и не могло бы подтверждать присутствие бойцов «Беркута» в колоннаде. На следующий день на допросе Хандрыкин, Мастега и Войлоков сами признались в том, что задерживали активистов возле стадиона. Впрочем, по их словам, физического насилия против митингующих не применяли.

«Лицо, которое по мнению защиты, там не находилось, не могло знать и указывать, как именно они туда поднимались или спускались. То есть это указывает, что эти трое были там, но видео доказывает именно причинение телесных повреждений», – отметил Ковальчук.

Следующее заседание по этому делу должно состояться 3 декабря. Если суд докажет вину Хандрыкина, ему грозит до десяти лет за решеткой.

Как сообщалось ранее,Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовных процессах в отношении еще четверых бывших сотрудников подразделения «Беркут».

Марьям Эль хассан Али, «Первые о главном»

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