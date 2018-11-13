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вторник, 13 ноября, 2018, 22:56 Мир
Антиукраинские санкции оказались неполноценными, – правительство РФ

Принятые в начале ноября ограничительные меры РФ в отношении Украины не вводят прямой запрет на поставки товаров от компаний, подпавших под санкции.

Об этом пишет российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ.

«Постановление правительства от 1 ноября касается только финансовых взаимоотношений и не вводит запрет на торговые соглашения с привлечением третьих сторон», – заявил собеседник агентства.

Таким образом, физические поставки в Россию продукции, производимой компаниями, подпали под антиукраинские санкции, могут осуществляться и сейчас, если стороны используют модель расчетов, которые не нарушают режим ограничений.

«Для того чтобы товары от санкционных украинских юридических лиц начали останавливать на таможне, нужен отдельный документ», – пишет издание.

Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Дмитрий Медведевновости мирасанкции России
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