Ангела Меркель: Никто больше не смеется над тем, что девушка говорит, что хочет стать канцлером

В своей речи в Берлине Ангела Меркаль заявила, что политика и наука нуждаются в большем количестве женщин.

Во время празднования 100-летия Женского избирательного права в Германии, госпожа Меркель заявила, что еще нужно пройти долгий путь, чтобы достичь равенства между мужчинами и женщинами, в частности в сфере политики, бизнеса, науки и культуры, – информирует издание The Guardian.

«Целью должно быть равенство, равенство повсюду», – отметила она.

За последние десятилетия был достигнут значительный успех на пути к гендерному равенству, сообщила Меркель аудитории, состоявшей преимущественно из женщин-министров, законодателей, мэров. Однако «Первая ласточка лета не приносит», – добавила она.

Госпожа Меркель, первая женщина-канцлер Германии, подчеркнула тот факт, что количество женщин-политиков в сегодняшнем Бундестаге составляет всего 30,9%, по сравнению с 36,5% в предыдущем.

«Такая же доля женщин представлена в парламенте Судана, – отметила Меркель. – Я думаю, что количество женщин в наших парламентах является основной проблемой нашей демократии».

Если говорить о немецком бизнесе, то и там привлечено небольшое количество женщин. В то время как в исполнительных советах 90% крупнейших американских компаний есть как минимум две женщины, в Германии этот показатель составляет лишь 17%.

«Я надеюсь, что для мужчин и женщин вполне естественным станет поровну делить работу, воспитание детей и обязанности, и никого не будут заставлять выполнять конкретное задание или выступать в определенной роли из-за его пола, – сказала Меркель. – И я надеюсь, что нам не придется ждать еще 100 лет, чтобы достичь этого».

Меркель вспомнила и о достижениях последних лет, такие как обеспечение лучшего ухода за детьми и декрет. Меркель, которая изучала физику, добавила, что девушек следует поощрять к выбору технологий, ориентированных на будущее.

Что касается собственной роли, она, под громкие аплодисменты, отметила: «Никто больше не смеется с того, что девушка говорит, что хочет стать канцлером».

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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