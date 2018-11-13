50 стран мира будут бороться за кибербезопасность: США, Россия и Китай – нет

В понедельник, 12 ноября, представители 50 стран и более 150 технологических компаний пообещали сделать больше для борьбы с преступной деятельностью в Интернете, включая вмешательство в выборы и ненависть. Но США, Россия и Китай среди них нет.

Об этом сообщает MediaSapiens со ссылкой на агентство AP.

Документ также предусматривает совместную работу по предотвращению такой деятельности, как онлайн-цензура и кража коммерческих тайн.

Документ подписали страны-члены Евросоюза, Япония и Канада. Его поддержали также такие крупные интернет-компании как Facebook, Google и Microsoft.

Одним из инициаторов подписания документа стал президент Франции Эммануэль Макрон. 11 ноября на организованном ЮНЕСКО Форуме по управлению инернетом он заявил, что в мире существует потребность лучшего регулирования интернета. Господин Макрон также сообщил, что Facebook согласился принять в первой половине 2019 года группу французских чиновников, которые будут наблюдать за борьбой с языком ненависти в социальной сети. По словам президента Франции, это мероприятие призвано разработать «точные, конкретные совместные предложения по борьбе с языком ненависти и оскорбительным контентом».

Во время выступления на другом саммите новых технологий в Париже премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что важной задачей общества, технологических компаний и правительства «успокоить людей, инновации, технологии... предоставят им новые возможности и позволят чувствовать себя частью мира, который мы строим, и занимать в нем рабочие места, которые мы создаем».

Напомним, Украина в рамках соглашения USAI ITI получила помощь по повышению уровня кибербезопасности.

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