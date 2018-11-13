live
Aнонси
Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України у «Drozdov», 13.11.18 о 20:00
Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України у «Drozdov», 13.11.18 о 20:00
13 ноября, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
13 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
13 ноября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 13 ноября, 2018, 14:49 Мир
50 стран мира будут бороться за кибербезопасность: США, Россия и Китай – нет

В понедельник, 12 ноября, представители 50 стран и более 150 технологических компаний пообещали сделать больше для борьбы с преступной деятельностью в Интернете, включая вмешательство в выборы и ненависть. Но США, Россия и Китай среди них нет.

Об этом сообщает MediaSapiens со ссылкой на агентство AP.

Документ также предусматривает совместную работу по предотвращению такой деятельности, как онлайн-цензура и кража коммерческих тайн.

Документ подписали страны-члены Евросоюза, Япония и Канада. Его поддержали также такие крупные интернет-компании как Facebook, Google и Microsoft.

Одним из инициаторов подписания документа стал президент Франции Эммануэль Макрон. 11 ноября на организованном ЮНЕСКО Форуме по управлению инернетом он заявил, что в мире существует потребность лучшего регулирования интернета. Господин Макрон также сообщил, что Facebook согласился принять в первой половине 2019 года группу французских чиновников, которые будут наблюдать за борьбой с языком ненависти в социальной сети. По словам президента Франции, это мероприятие призвано разработать «точные, конкретные совместные предложения по борьбе с языком ненависти и оскорбительным контентом».

Во время выступления на другом саммите новых технологий в Париже премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что важной задачей общества, технологических компаний и правительства «успокоить людей, инновации, технологии... предоставят им новые возможности и позволят чувствовать себя частью мира, который мы строим, и занимать в нем рабочие места, которые мы создаем».

Напомним, Украина в рамках соглашения USAI ITI получила помощь по повышению уровня кибербезопасности.
СШАРоссияКитайинтернетновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-13 14:51 :50