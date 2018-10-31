Когда действительно жутко, или Как переодевались на Хэллоуин в прошлом

Сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире празднуют Хэллоуин. Сейчас можно найти множество интересных костюмов в специальных магазинчиках или заказать в Интернете, не выходя из дома. Кроме этого, история, киносфера, литература, музыка, реальные события или персонажи дают уйму выбора возможных образов на Хэллоуин. А в кого переодевались давным-давно?

Первые упоминания о Хэллоуин приходятся еще на XVI век, поскольку его прообраз – языческий праздник Самайн, который ассоциировался со смертью, потусторонним и сверхъестественным, отмечалось еще кельтами. Потом Самайн стали праздновать во всех странах Британских островов. В XIX-XX веках Самайн постепенно отмирает, а ему на смену приходит Хэллоуин, считается Днем всех святых.

По преданию, в ночь перед Хэллоуином духи, живущие в потустороннем мире, возвращаются на землю, именно поэтому праздник, а точнее, его канун и называют Днем всех святых.

Сейчас наибольшую популярность Хэллоуин имеет в Великобритании, США, Канаде, Ирландии. Хотя нельзя не отметить его стремительное распространение в других странах.

Для празднования этого праздника кое-кто не заморачивается и покупает уже готовый образ, кто не жалеет своих вещей и видоизменяет их ради задуманного персонажа или предмета. Однако все же, большинство выглядит однообразно – переодеваются в героев фильмов/сериалов/книг ужасов (хотя, не будем лукавить, встречаются и оригинальные экземпляры). Но вот кого пародировали тогда? Что или кто считалось страшным?

ИА ZIK предлагает читателям подборку образов, которые примерили на Хэллоуин в прошлые времена.

Фото: gnosticwarrior.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: thumbpress.com Фото: riotfest.org Фото: riotfest.org Фото: riotfest.org Фото: gnosticwarrior.com Фото: gnosticwarrior.com

Мнения украинцев относительно "праздника мертвых" разные. 1 ноября у нас День всех святых, а 2 ноября - День памяти всех умерших – в это время люди посещают могилы родственников, зажигают свечи и приносят цветы, а священники отправляют панихиды. Поэтому в ночь с 31 октября на 1 ноября прославлять "нечисть", празднуя зарубежный Хэллоуин, считается неприемлемым. Да и, в конце концов, многие подчеркивает, что нужно украинские традиции беречь, а не передирати чужое, забывая свое. Хотя и празднования Хэллоуина в Украине не включает основного пункта "Конфеты или смерть" и сводится лишь к костюмированным вечеринкам и тематическим декорациям в общественных заведениях.

Однако другие, в основном молодежь, наоборот, считает, что это еще одна возможность интересно провести время, то почему бы и нет?...