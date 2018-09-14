За прошедшие сутки оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям наших войск, погибших нет

При этом противник 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, «Укринформ».

«На протяжении минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхньоторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино», – отмечается в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из миномета 120-го калибра – возле Чермалика и Крымского. Также в течение минувших суток в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово наши опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты.

Также вчера российские оккупационные войска обстреляли из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в населенный пункт Водяное, что на Мариупольском направлении. По направлению оккупированной Ужевки в сторону жилого сектора на восточной окраине Водяного было выпущено 5 мин калибра 120 мм. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

В ходе боевых действий в течение суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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По данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

От начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Один обстрел зафиксирован на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Широкино. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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