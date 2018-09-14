Военно-воздушные силы США перехватили два российских бомбардировщика у Аляски

Американские F-22 Raptor перехватили два стратегических бомбардировщика Ту-95 («Медведь») в ночь на 13 сентября.

По поводу этого Пентагон выразил протест, передает «Радио Свобода».

Российские самолеты не пересекали американскую или канадскую границу. Их сопровождали, пока они не покинули зону идентификации противовоздушной обороны Аляски. В Пентагоне отметили, что Ту-95 могут перевозить ядерное оружие.

Инцидент произошел в то время, когда в российской Сибири проходят крупнейшие в истории страны военные учения, в которых принимают участие около 300 тысяч человек. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявляет, что полет российских самолетов не выглядел «непосредственной частью маневров».

Это уже не первый похожий случай: 6 сентября два американских истребителя F-22 перехватили вблизи Аляски пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые пролетели над Северным Ледовитым океаном, Беринговым и Охотским морями.

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