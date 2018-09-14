В РПЦ – из-за Украины – срочно созвали внеочередной синод

В пятницу, 14 сентября, в Москве пройдет внеочередное заседание синода Русской православной церкви. Ожидается, что основной темой обсуждения станет предоставление Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Информация об этом появилась вечером, 13 сентября, на сайте РПЦ.

Начало заседания синода запланировано на 11 часов утра. Оно состоится в Патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством патриарха московского Кирилла.

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