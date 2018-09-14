В России объяснили, что делают офицеры ФСБ на Донбассе

Сотрудники ФСБ расследуют убийство главаря т.н. «ДНР» Александра Захарченко по просьбе т.н. «Местной власти».

Об этом рассказала журналистам спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает Сегодня.

Отметим, что на прошлом брифинге украинский журналист задал ей вопрос, на каких основаниях сотрудники российской спецслужбы находятся на украинской территории, но ответ Захарова дала только сейчас.

«Я хочу сказать, что речь идет о российских экспертах-криминалистах – они будут находиться на этой территории на приглашение «местной власти» и будут содействовать им в расследовании теракта», – сказала представитель МИД РФ.

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