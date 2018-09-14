В Константинополе отреагировали на угрозы Москвы за автокефалию Украине

Архиепископ Тельмиский Иов акцентировал на том, что Украина является безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата.

Об этом он сказал в интервью изданию «Cerkvarium» комментируя усилия патриарха Варфоломея в Украине и противодействие этому со стороны РПЦ и промосковских украинских сил, передает УНИАН.

«Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви ни одна другая поместная церковь не провозглашала автокефалии», – заявил архиепископ. Иерарх украинского происхождения также добавил, что каждая из новейших автокефалий провозглашалась в привязке к политическим факторам, в частности из-за обретения государственной независимости. Однако при этом имела более глубокие причины: «обеспечить единство церкви внутри каждого из этих государств, как и единство между поместными церквами».

Также архиерей обратил внимание на то, что сама Российская церковь подтверждений своего статуса не имеет. «Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии», – отметил он. Также владыка раскритиковал теорию Москвы, как «Третьего Рима». Архиепископ заявил, что она не имеет ни богословских, ни канонических оснований. «Этот миф придумал псковский старец Филофей в начале XVI века. Но православная церковь не живет на базе мифов. История православной церкви не знает «первого» и «второго» Рима, но только «старый» (Рим) и «новый» (Константинополь). Тут третьему не бывать», – отметил иерарх. И добавил, что угрозы Московского патриархата разорвать общение с Константинополем и запугивания повторением великого раскола на православие и католичество являются ничтожными.

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