Украина усиливает присутствие спецназовцев в Азовском и Черном морях

Государственная пограничная служба Украины наращивает усилия по морскому спецназу – около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает «Украинская правда».

«Наращиваем усилия из морского спецназа, а это – примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей», – подчеркнул Цигикал.

По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первый – правоохранительный, второй – наращивание усилий и увеличения резервов.

«Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств», – отметил председатель Госпогранслужбы.

Как сообщалось, Вооруженные Силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

В последнее время Россия задерживает иностранные суда, которые идут в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне «начали жесткую политику задержания и досмотра судов в Керченском проливе.

Посольство России в США называет действия украинской власти в Азовском море «пиратством» и призывает Соединенные Штаты прекратить заступаться за украинские судна.

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