США поймали Кремль на «подчистке» доклада ООН по Северной Корее

Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в изменении независимого доклада Организации Объединенных Наций о вероятном нарушении Москвой санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Представительница США в ООН Никки Хейли 13 сентября заявила, что Россия давила на независимых исследователей, чтобы изменить доклад, представленный в августе комитету Совета безопасности ООН по вопросам санкций относительно Северной Кореи.

Согласно отчету, Пхеньян не останавливал своей ядерной и баллистической программы. Кроме того, страна нарушает санкции ООН в отношении экспорта.

Один из дипломатов на условиях анонимности, рассказал, что из доклада исчезли определенные обвинения России в нарушении санкций в отношении Северной Кореи.

Другой дипломат заявил AFP, что из доклада забрали несколько абзацев о том, что Россия торгует нефтью с КНДР.

«России нельзя позволять редактировать и препятствовать независимым докладам ООН по санкциям против Северной Кореи только потому, что им не нравится, что там говорится. Точка», – сказала Хейли.

Сейчас миссия России в ООН не отреагировала на обвинения со стороны Соединенных Штатов.

В конце августа Россия заблокировала в ООН публикацию отчета организации о нарушении Северной Кореей санкций. Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что не согласен «с некоторыми элементами доклада», не приводя подробностей.

В то же время дипломатические учреждения ООН заявили, что ключевым возражением России на встрече было упоминание в докладе о том, что российские суда участвуют в незаконной перевозке топлива с одного судна на другое.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.