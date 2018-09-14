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пятница, 14 сентября, 2018, 9:16 События
След в деле Скрипалей нашли в Нидерландах

Оказалось, что в начале года Нидерланды задержали и выслали из страны двух российских шпионов, возможно причастных к делу отравления Скрипалей.

Агенты намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравления в Солсбери.

Инцидент произошел в начале 2018 года, передает Укринформ со ссылкой на DW, но о нем стало известно только теперь.

Сообщается, что россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпиц, которая, среди прочего, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

Раньше эта лаборатория становилась объектом атаки хакеров. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.
РоссияНидерландыновости Украиныотравления Скрипалей
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2018-09-14 11:48 :21