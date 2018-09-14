Шнобелевская премия 2018: быть людоедом не выгодно, а слюной полезно мыть пол

В Гарвардском университете состоялась очередная, 28-я церемония вручения юмористической Шнобелевской премии (англ. Ig Nobel Prize) – пародии на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Название премии происходит от английского слова «ignoble», то есть негодный. На украинском ее также называют «Антинобелевская премия». Ее присуждают за самые странные и забавные – зачастую не имеющие очевидного практического применения – научные исследования, которые, как записано в уставе награды, «заставляют вас сначала улыбнуться, а потом – задуматься».

На самом деле, Шнобелевская премия – своеобразный американский аналог КВН. Учёные смеются над собой и своими коллегами, превращая церемонию в комедийное театрализованное представление с элементами абсурда.

В этом году, например, её одновременно переводили на пять языков – русский, немецкий, португальский, китайский и сырный (всё верно, сырный: пятый «переводчик» просто называл случайные сорта сыра).

Говорили все «переводчики» одновременно и в один микрофон – специально чтобы разобрать было невозможно ни слова.

Вручение наград победителям перемежалось исполнением фрагментов написанной специально для церемонии шуточной оперы «Разбитое сердце», а сам приз представлял собой неровно разрезанное пополам картонное сердце, из которого торчали провода.

Поскольку премия шуточная и может обидеть кого-то из авторов серьёзных научных работ, организаторы церемонии не публикуют список номинантов заранее, а для начала уведомляют победителей лично – предоставив тем полное право отказаться от участия.

Впрочем, как отмечают сами организаторы, большинство победителей не прочь посмеяться над собой и награду с радостью принимают, пишет rusjev.net.

При этом Шнобелевские премии вручают настоящим, серьёзным учёным. Например, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андре Гейм стал обладателем Шнобеля десятью годами ранее – за свой опыт с «летающей лягушкой».

А французские физики, получившие в 2006 году Шнобеля за исследование «загадки спагетти», вдохновили американцев на дальнейшие исследования, которые дали свои плоды лишь несколько недель назад.

Победители

Приз в номинации «Антропология» получил швед Томас Перссон и его коллеги за исследование поведения животных в зоопарке, доказавшее, что живущие там шимпанзе пародируют людей ничуть не реже – и ничуть не хуже, – чем люди пародируют шимпанзе.

Награда в области «Биология» досталась команде учёных под руководством Пауля Бехера, которые экспериментально подтвердили: истинные ценители вина могут по одному запаху точно определить наличие в бокале одной-единственной фруктовой мушки.

Паола Ромао и её соавторы из Бразилии получили приз в номинации «Химия» за исследование чистящих свойств человеческой слюны и возможностей её использования для борьбы с грязными поверхностями. То есть, теоретически, слюной весьма полезно мыть пол.

В номинации «Медицинское образование» приз получил японец Акира Хориуки. Название его научной работы звучит так: «Колоноскопия в позиции сидя: уроки самостоятельной колоноскопии». Также отметили врачей, которые выясняли, помогает ли катание на американских горках избавиться от камней в почках? Ими были напечатаны на 3D-принтере модели почек, которых покатали на аттракционе в парке развлечений Диснейуорлд в Орландо (американский штат Флорида). Оказалось, что у тех, кто сидит сзади, шансы, что камень выйдет наружу, увеличиваются на 64%. А у тех, кто сидит впереди – только на 17%.

Премии по литературе удостоилась команда учёных из Оксфорда, экспериментально доказавшая, что люди, покупающие сложную технику, практически никогда не читают прилагаемую к ней инструкцию.

Приз в области питания получил британский ученый, который доказал, что быть людоедом не выгодно. Согласно его заключению человеческая плоть менее калорийна по сравнению с другими видами мяса.

Премия мира досталась команде ученых из Испания и Колумбии — за работу «Крик и ругань за рулём автомобиля: частота, причины, риски и наказание».

Особую реакцию зала вызвало вручение награды в номинации «Репродуктивная медицина» — она досталась команде учёных из США и Японии, научившихся применять почтовые марки для определения частоты ночных эрекций у мужчин.

И, наконец, премию по экономике получили исследователи из Китая, США и Сингапура, доказавшие, что издевательства над куклой вуду, изображающей ненавистного босса, действительно снижают уровень стресса сотрудников и идут на пользу их психическому здоровью.

Победители в качестве приза традиционно получают символическую купюру в 10 триллионов зимбабвийских долларов». Лауреатам для их благодарных речей отводится ровно 60 секунд, после чего на сцену выходит 8-летняя девочка, заглушающая лауреатов криками «Хватит, мне скучно!» – до тех пор, пока те не замолчат. Участие в церемонии зрителей активно поощряется: им предлагается делать из своих программок самолетики и запускать их на сцену.

По окончании церемонии вручения Шнобелей всех победителей по традиции лично поздравил настоящий нобелевский лауреат — в этом году им стал профессор Гарварда Оливер Харт, в 2016 году получивший Нобелевскую премию по экономике.

«Если в этом году вы не выиграли Шнобелевскую премию — и особенно если вы её выиграли! — я желаю, чтобы в следующем году вам повезло больше», — подвёл итог шуточной церемонии её ведущий Марк Абрамс.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.