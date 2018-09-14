Порошенко заявил, когда объявит об участии в выборах

Президент Петр Порошенко объявит, пойдет ли на очередные выборы президента Украины, после старта предвыборной кампании.

Об этом он заявил перед началом встречи «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания», – сказал Порошенко.

Ранее, политолог Андрей Золотарев заявил, что Российская Федерация даже не делает ставку на президентские выборы в Украине. Нет никаких шансов, что президентом Украины станет пророссийский кандидат. А вот на выборы в парламент Россия возлагает определенные надежды.

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