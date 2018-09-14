live
Aнонси
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
14 сентября, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
15 сентября, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
15 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 14 сентября, 2018, 10:52 Политика
Порошенко заявил, когда объявит об участии в выборах

Президент Петр Порошенко объявит, пойдет ли на очередные выборы президента Украины, после старта предвыборной кампании.

Об этом он заявил перед началом встречи «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания», – сказал Порошенко.

Ранее, политолог Андрей Золотарев заявил, что Российская Федерация даже не делает ставку на президентские выборы в Украине. Нет никаких шансов, что президентом Украины станет пророссийский кандидат. А вот на выборы в парламент Россия возлагает определенные надежды.
Петр Порошенковыборы президентановости Украиныпредвыборная кампанияновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-14 11:47 :37