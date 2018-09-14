Порошенко: Документ о предоставлении Украине 1 млрд евро помощи ЕС будет подписан сегодня

Документ о выделении Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи Европейского Союза будет подписан сегодня.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на 15-й ежегодной конференции YES, сообщает «Укринформ».

«Рад приветствовать давнего друга Украины Валдиса Домбровскиса (вице-президента Еврокомиссии – ред.). Я благодарю, что сегодня привезен документ, который мы сегодня подпишем – документ о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились на саммите «Восточного партнерства», – сказал Порошенко.

В то же время он поблагодарил ЕС за решение продлить санкции против более 150 физических лиц и около 50 компаний из РФ.

Кроме того, по словам Президента, новость о том, что суд Евросоюза отказался снимать санкции с российских банков и компаний, Украину «также порадовала».

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