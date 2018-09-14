Одновременно в нескольких городах США в десятках домов произошли взрывы газа

Десятки взрывов и пожаров охватили значительную территорию сразу в нескольких городах к северу от Бостона вечером, 13 сентября.

Причиной многочисленных инцидентов, скорее всего, стала авария на газопроводе, сообщает русская служба «Голос Америки» со ссылкой на Reuters.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Местная газета Eagle Tribune сообщила о том, что во время взрыва жилого дома в Лоуренсе пострадали несколько человек. Издание не приводит подробностей произошедшего.

По данным властей, версия об умышленных поджогах исключается. В бюллетене полиции штата говорится, что «о причинах говорить пока рано». Однако несколько местных изданий пишут о возможной аварии на газопроводе. Первый взрыв был спровоцирован «избыточным давлением в газопроводе, – сообщила телекомпания WBZN.

По предварительным данным, большинство пожаров и взрывов произошли в трех городах, расположенных примерно в 40 км на север от Бостона: Лоуренсе (от 20 до 25 пожаров и взрывов), Андовере (20 пожаров) и Северном Андовере (25 пожаров).

Власти пострадавших городов призвали всех людей, почувствовавших запах газа у себя дома, срочно покинуть жилье вплоть до дальнейших распоряжений.

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