НАБУ подозревает первого заместителя председателя СБУ Демчину в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине подозрение в незаконном обогащении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что НАБУ вынуждено было подготовить подозрение по той причине, что была обнародована тайна досудебного следствия.

«По странному стечению обстоятельств, это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру», – говорится в сообщении НАБУ.

По данным следствия, в период с 26.04.2015 по 31.12.2016 сумма приобретенных активов и расходов Демчины составила не менее 6,4 млн гривен. Среди прочего, речь идет о покупке Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz V250, земельных участков в пригороде Киева и квартиры.

В то же время официальный доход его и членов его семьи в период с 25.04.2015 по 31.12.2016 составил 2,6 млн гривен, в том числе с учетом продажи автомобиля Jeep Grand Cherokee 4WD.

Таким образом, следствие считает, что законность приобретения активов на 3,76 млн гривен не имеет доказательств. Во время расследования детективы проанализировали также доходы и расходы Демчины за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он возможность накопить сбережения.

По данным НАБУ, с 1994 года и до сих пор он проходит военную службу в органах СБУ, в период с 01.01.1999 по 25.04.2015 получил с гражданской женой совокупный доход около 2,8 млн гривен, тогда как расходы составили не менее 4,83 млн гривен, из которых более 4 млн потрачено на приобретение нескольких автомобилей, в том числе элитных.

Следствие пришло к выводу, что по состоянию на 26.04.2015 у Демчины не было официальных доходов, позволяющих накапливать средства в значительном размере. Данные факты сыщики изложили в сообщении о подозрении в незаконном обогащении, которое 7 сентября 2018 направили на согласование в САП.

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