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пятница, 14 сентября, 2018, 9:08 События
На греческом острове Закинтос кусок скалы упал на пляж, ранив людей

На пляже Навайо на острове Закинтос в Греции сорвался кусок скалы и упал на пляж рядом с лодками с туристами. По меньшей мере семь раненых.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Угрозы жизни пострадавших нет. Однако на место вызвали спасателей и береговую охрану. Они сейчас внимательно осматривают местность, чтобы исключить дальнейшее падение камней», – говорится в сообщении.

Представитель спасателей отметил, что на данный момент не нашли никого, кто находился бы под обломками.

Греческая газета Proto Thema сообщила, что люди разбегались в панике, когда кусок скалы падал на берег. Спасатели отметили, что 34-летняя гражданка Чехии получила травму позвоночника, ее вертолетом доставили в больницу. Еще шесть человек, в том числе двое детей, получили легкие ранения, сообщил сотрудник госпиталя на Закинтосе.
Грецияновости мира
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2018-09-14 11:48 :11