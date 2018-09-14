Лондон назвал интервью Петрова и Боширова оскорблением британской разведки

Интервью подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова российскому телеканалу является оскорблением британской разведки.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает УП со ссылкой на Sky News.

«Ложь и грубые фальсификации в этом интервью, которое было дано телеканалу, спонсируемому российским государством, является оскорблением государственных разведслужб. Но что еще важнее, они глубоко оскорбительные для пострадавших от этого ужасного нападения и их близких», – сказал он.

Пресс-секретарь премьера заявил журналистам, что британская полиция «очень четко» выложила доказательства против двух подозреваемых и говоря об их отрицания своей причастности, он сказал, что «к сожалению, это то, чего мы ожидаем».

«Они люди, находящиеся в розыске, и мы сделали все шаги для обеспечения их задержания и привлечения к ответственности в Великобритании, если они снова выедут за пределы России», – добавил он.

Боширов и Петров дали интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today, главред которого заявила, что мужчины сами ей позвонили и предложили встречу.

Они подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью – посмотреть на «знаменитый своим 123-метровым шпилем собор».

Они также возразили, что работали на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что работают в сфере фитнес-индустрии.

Петров и Боширов отметили, что решили дать интервью СМИ после заявления президента РФ Владимир Путина.

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