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пятница, 14 сентября, 2018, 8:52 Мир
Дело Скрипаля: США рассматривают усиление санкций против России

В Госдепе США напомнили о вторую часть санкций против РФ, введенных из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и подчеркнули, что новые меры будут «чрезвычайно строгим».

Об этом заявила помощница госсекретаря Маниша Сингх во время слушаний в Палате Представителей Конгресса США, – передает УП.

«РФ не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия.

Таким образом, Кремль не предоставил гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для невведения новых санкций», – подчеркнула Сингх.

«Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно суровых санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запретом его использования», – добавила она.

По ее словам, введение санкций запланировано на ноябрь 2018 года.

«Мы не можем ожидать, что Путин и его коррумпированные сторонники изменят свое поведение в Сирии, Украине и где-нибудь, пока мы не докажем, что можем привлечь его к ответственности», – заявил конгрессмен Эд Ройс.

Первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании начал действовать 27 августа.

Санкции запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и тому подобное).

Вместе с тем в дальнейшем будут выдаваться лицензии на экспорт в РФ товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Стопроцентные «дочки» американских корпораций в России смогут, как и раньше ввозить «чувствительные товары».

Напомним, британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ. Британия получила европейский ордер на арест россиян.

В МИД России сначала заявили, что названные имена им неизвестны и заявили про «информационные манипуляции» со стороны Британии.

12 сентября Путин заявил, что подозреваемые в деле отравления в британском Солсбери находятся в РФ, но это просто гражданские лица без уголовного прошлого.

Петров и Боширов заявили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью и не имеющие отношения к отравлению Скрипалей.

 
СШАсанкции против Россиидело Скрипаляновости мира
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2018-09-14 11:48 :41