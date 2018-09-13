Золотарев обратил внимание на «необычные» детали в истории с объединением «Оппоблока» и «За життя»

Возможное объединение «Оппозиционного блока» и партии «За життя» происходит по странному и необычное сценарию. Традиционно в таких случаях политики хотя бы выступают с общей заявой для СМИ, а здесь – лишь примирились в соцсетях. Они даже не обсудили возможный партийной список или кого будут выдвигать на президента. Поэтому неизвестно будет ли заявления о таком слияний – попыткой «видать желаемое за действительное».

Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» и политолог Андрей Золотарев написал в своем блоге для издания «Корреспондент».

Он одметил: после того, как партии «Оппозиционных блок» и «За життя» заявили о готовности к переговорам для объединения, некоторые наблюдатели обратили внимание на «не совсем обычный» сценарий этого союза.

«Вместо традиционной в подобных случаях совместной пресс-конференции или хотя бы общего заявления для СМИ, состоялся обмен примирительными репликами через соцсети со стороны недавних ключевых антагонистов – Рабиновича и Левочкина, причем Рабинович взял инициативу на себя, а «Оппоблоку» (точнее, одной из его частей) досталась роль согласившегося с предложением», – заметит Золотарев.

Он заметит: идея объединения этих оппозиционных партий давно обсуждалась в СМИ. Кроме того и социология фиксирует наличие запроса на силу, которая смогла б претендовать на представление интересов населения Юго-Востока, в частности, промышленных регионов. Однако, по его словам, не факт, что рейтинги двух разных политиков сложатся механически.

«Если консолидация происходит только на уровне деклараций и заявлений, но не закреплена на уровне идеологии и организационно, не будет и синергии ресурсов. Обращает на себя внимание, что та часть «Оппоблока», которая ориентирована на Рината Ахметова, по факту, на сегодня крайне осторожно прокомментировала задекларированное объединение», –- отмечает Золотарев.

В частности, по его словам, Вадим Новинский в комментарии изданию «Левый берег», комментирующие эти процессы, ограничиваясь лишь общими фразами, мол, «такие консультации продолжаются уже два месяца».

«При этом он отметил, что партии пока не обсуждают возможный общий партийный список или возможного единого кандидата на президентских выборах. По его словам, чтобы консультации «обрели конечную форму, необходимо созывать съезд нашей партии, чтобы он принял соответствующие решения», – подчеркну политолог.

Поэтому и Золотарев убежден: сейчас это объединение похоже на «явный фальстарт» и попытку «выдать желаемое за действительное». До сих пор непонятно: это персональная борьба «за место под солнцем» отдельный политик или же реальный процесс консолидации.

«Аналогия с печально известной «Каневской четверкой» более чем очевидная. В далёком уже 1999 году объединение оппозиции по идее могло деклассировать Кучму. И история тоже стала откровенным фальстартом, а на выходе получился известный сюжет «лебедь, рак и щука», где каждый потянул в свою сторону, по итогу проиграв общее дело оппозиции. Мораль проста festina lente – торопись не спеша особенно в такие переломные для страны моменты», – подчеркну Андрей Золотарев.

Как сообщалось, на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что «Оппозиционные блок» и «За жизнь» близкие к заключению стратегического соглашения, которое предполагать координацию действий во время выборов, и объединение в одну партию.

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