Житель оккупированной территории рассказал о пытках в подвале «МГБ ЛНР»

Житель оккупированного боевиками «ЛНР» города Антрацит в Луганской области рассказал о пытках, которым он подвергся во время задержания сотрудниками так называемого «МГБ ЛНР».

Об этом сообщает пресс служба полиции.

Как сообщили в полиции, 33-летний мужчина, «напуганный и обессиленный, одетый лишь в нижнее белье», пришел на КПВВ Станица Луганская со стороны оккупированной территории во вторник, 11 сентября.

Он рассказал правоохранителям, что сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» в течение двух месяцев пытали его, чтобы выбить «признание» в терактах, диверсиях и сотрудничестве со спецслужбами Украины. К мужчине применяли пытки электрическим током, подвешивание, ежедневные избиения. По словам потерпевшего, этот период можно сравнить только с ГУЛАГом».

«До начала боевых действий в Донбассе он в Антраците занимался собственным делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен боевиками», – сообщили полицейские.

После возвращения в оккупированный Антрацит его вместе с товарищем бросили в подвал, где пытались выбить признание. После безрезультатных попыток «повесить» на него преступления его отвезли в КПВВ Станица Луганская и «выдворили» из оккупированной территории.

Как сообщалось ранее, есть сотни свидетельств о пытках украинцев на территории «ДНР-ЛНР».

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