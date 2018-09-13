Журналистка Седлецкая подала жалобу в суд по поводу разрешения на доступ ГПУ к ее телефону

Главный редактор программы журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях» Наталья Седлецкая подала в Апелляционный суд Киева жалобу на постановление, которым следователю Генеральной прокуратуры предоставлен доступ к данным с ее мобильного телефона за 1,5 года.

Об этом сообщил адвокат журналистки Анатолий Попов после того, как стала известна дата судебного заседания. Согласно расписанию, оно назначено на 11 часов 14 сентября, – сообщает «Радио Свобода».

Жалобу журналистки будут рассматривать судьи Игорь Паленик, Денис Масенко и Виктор Глиняный.

Адвокаты журналистки требуют отменить определение следственного судьи Печерского районного суда от 27 августа 2018 года. Этот документ удовлетворил ходатайство следователя ГПУ Руслана Ижука о временном доступе к информации о звонках и их продолжительности, смс-сообщениях и местонахождение мобильного журналистки-разследователя Натальи Седлецкой в период с 19 июля 2016 по 16 ноября 2017 годов.

«Снятие информации с каналов связи в таком объеме и за такой долгий период, как 17 месяцев – это способ вмешательства в деятельность журналиста. Он возможен только в случае исключительной необходимости. Следственный судья, который выдал постановление, это никак не исследовал. В постановлении суда вообще об этом ничего не указано. Суд выносил решение в отсутствие самого следователя, тот не предоставлял суду достаточных обстоятельств, которые бы указывали, что иначе невозможно установить данные, которые они ищут. О заседании и определении Наталка Седлецкая узнала из новостей. Мы считаем, что были нарушены права журналиста на защиту своих источников, что были нарушены права гражданина на защиту. Мы надеемся, что апелляционный суд установит и другие нарушения и отменит постановление, которым следователю предоставлен доступ к данным за 1,5 года с телефона журналиста», – объясняет основания для жалобы адвокат журналистки Анатолий Попов.

Постановления про временный доступ к вещам и документам по общей практики не подлежат обжалованию, добавляет адвокат. Но, за Уголовным процессуальным кодексом, есть перечень случаев, когда обжалование возможно. Например, когда речь идет о нарушении конституционных прав и свобод. По мнению адвоката журналистов, их случай именно такой и поэтому есть шансы отменить решение первой инстанции.

В то же время, по словам адвоката, для подачи апелляционной жалобы они обратились в Печерский суд за копией постановления следственного судьи. Однако там в выдаче копии им отказали.

27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал ей разрешение получить от провайдера информацию с телефона главного редактора программы журналистских расследований программы «Схемы» Натальи Седлецкой.

В постановлении говорится о предоставлении доступа следствия к звонкам и смс-сообщениям журналистки с июля 2016-го по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении его телефона в течение этих 17 месяцев.

Радио Свобода выразило негодование этим определением. Редакция программы «Схемы» выступила с заявлением, в котором осудила давление на Наталью Седлецкую. Следом с заявлениями о наступлении на свободу слова и осуждением нарушенного права журналистов на защиту источников выступили коллеги по цеху, украинские и международные организации, среди которых, в частности, Репортеры без границ, нью-йоркский комитет по защите журналистов, Европейская комиссия, Парламентская ассамблея Совета Европы.

5 сентября журналистка Кристина Бердинских сообщила, что суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации и с ее телефона.

В Генпрокуратуре уверяют, что данные с телефона журналисток необходимые следствию для расследования «по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, составляющих государственную тайну».

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