Журналист: Даже развитие армии и безвиз в памяти избирателя не победит Мальдивы

Беда Украины заключается в том, что негативные поступки политиков общество помнит значительно лучше, чем значительные достижения. Следовательно, ни строительство сильной армии, ни безвиз в общественном сознании не победят Мальдивы.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал журналист Сергей Щербина.

Он пошутил, что если бы рейтинги и антирейтинги в плане доверия к кандидату конвертировались в реальные электоральные результаты, то Президентом Украины был бы Патриарх Киевский Филарет, а премьером – Семен Полторак.

«Но это так не работает. У нас все равно будут голосовать за личности. С точки зрения социологии, наиболее выигрышная позиция сегодня у Юлии Тимошенко. Но вопрос в том, сможет ли она этот рейтинг удержать. Так же большой вопрос, продолжит валиться рейтинг Петра Порошенко, как это было в течение последних месяцев», – подчеркнул эксперт.

Он убежден, что в Украине принято, что предоставленная услуга не считается услугой, а прежние заслуги не считаются заслугами. Мол, никакие заслуги Президента в подсознании граждан не перевесят Мальдивы.

«Это, кстати, очень плохо. Ни строительство сильной армии, ни безвиз, ни что-либо другое в общественном сознании не победят Мальдивы. К сожалению, это беда нашего государства. Пожалуй, довольно странно выглядит в ожидании предвыборной кампании ездить так отдыхать, но общество думает именно так», – говорит Сергей Щербина.

Кроме этого он ответил на вопрос ведущих, нельзя перед выборами найти такие же Мальдивы у кого-то другого из участников президентской гонки.

«Я думаю, что Тимошенко в этом плане будет осторожной. Любой кандидат должен быть осторожным. Вообще, любой кандидат перед выборами должен ехать в Трускавец. Это нормально с политтехнологической точки зрения – на Мальдивы можно съездить потом», – иронизирует журналист.

По его мнению, если будут продолжать случаться такие проколы Петра Порошенко, то рейтинг его поддержки будет ощутимо уменьшаться. Зато сам Президент до сих пор не заявил о своем участии в предстоящих выборах.

«Все будет зависеть от осенней социологии. Если там будет 5-6 место, то нет причин идти на выборы. В этом есть определенная логика. Тем более, я точно знаю, что часть его окружения исповедует такую же логику. А штабы формируют себе все. На самом деле, сегодня это стоит копейки», – заявил специалист.

Напомним, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал, как появление Виктора Балоги в избирательном штабе Анатолия Гриценко повлияет на рейтинги последнего.

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