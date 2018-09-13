Завтра итальянский суд будет рассматривать дело украинского военного Виталия Маркива

В пятницу, 14 сентября, в 9.00 в г. Павия в Италии состоится второе судебное заседание по делу Виталия Маркива.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист, председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

«Друзья, формируем группу из Рима на поездку в Павию, на заседание суда по делу Виталия Маркива. Выезд в этот четверг вечером, возвращение – в пятницу, после завершения суда», – отметил Олесь Городецкий.

Он подчеркнул, что присутствие украинцев на суде является чрезвычайно важным.

«Давайте отложим будничные дела и придем в зал суда поддержать нашего соотечественника. Наше присутствие является важным. Наше внимание к судебному процессу, наше неравнодушие – это наш маленький вклад в восстановление справедливости и скорейшее освобождение Виталия Маркива», – подчеркнул он.

«Нацгвардеец Виталий Маркив бездоказательно обвинен итальянской прокуратурой в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова и к ранению французского фотографа Уильяма Рогелона. Виталий всегда заявлял о своей невиновности и непричастности к этой трагедии. Не существует ни одного объективного доказательства, подтверждающего причастность Виталия к гибели журналистов. Вместе с тем, Марков уже больше года находится в тюрьме», – подытожил председатель Христианского общества украинцев в Италии.

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