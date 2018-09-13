Из-за проблем с визами в Лондоне отменили русский бал дебютанток

Российские дебютантки заплатили цену за ухудшение отношений между Британией и РФ после отравления в Солсбери – их ежегодный бал в Лондоне отменен, поскольку состоятельные гости столкнулись с визовыми проблемами.

Об этом сообщило британское издание The Times, пишет Европейская правда.

Взглянуть на дебютанток в белых платьях и ярких диадемах ежегодно приезжают богачи из России. Однако последствия событий в Солсбери привели к ужесточению визовых ограничений, делающих невозможным участие богатых российских гостей в мероприятии.

Организатор бала Элизабет Смагин-Меллони рассказала изданию, что российские гости, бизнесмены и випы «сталкиваются с большими проблемами при получении британских виз, им часто отказывают», поэтому они были вынуждены вернуть билеты на мероприятие и требовать компенсации.

«Мы продаем большинство наших билетов россиянам. Им трудно попасть в Лондон и принять участие в бале. Я уверена, что отравления здесь тем более не помогли», – рассказала изданию пресс-секретарь бала Шарлотта Льюис.

Русский бал дебютанток проводился в бальном зале отеля Grosvenor House. Это первый «выход в свет» для десятков девушек, в основном дочерей российских богачей. Гости бала наблюдают за одетыми в белые платья девушками, которые танцуют с партнерами в кавалерийских мундирах. Минимальная стоимость билета на мероприятие – 290 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей).

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