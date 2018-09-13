И такое съедят: в Киеве водитель грузовика развозил в детские сады «трупное мясо»

Столичные патрульные остановили водителя грузовика за нарушение ПДД. Во время проверки выяснилось, что этот водитель развозил испорченное мясо в детские сады.

Об этом говорится на странице «dtp.kiev.ua» в Facebook, – сообщает gorodkiev.

«Водитель был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Когда прибыл второй водитель и открыл кузов, все почувствовали трупный запах... На вопрос алкашу, не стыдно детям такое возить, ответ «не свои же, какая разница, и такое съедят», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в школах и детсадах Киева подорожает питание.

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