Виктор Галасюк о повышении тарифов на «УЗ»: Каждый украинец почувствует этот негатив на себе

От потенциального повышения втрое тарифов на грузовые перевозки по железной дороге, о котором недавно заявило руководство ПАО «Укрзализныця», пострадает украинская промышленность, экспортеры и аграрии, а негативные последствия на себе почувствует каждый человек.

Об этом в комментарии бизнес-портала UAprom заявил председатель парламентского Комитета по вопросам промышленности и предпринимательства Виктор Галасюк.

«Особенно пострадает горно-металлургический комплекс, на который приходится 45% грузовых перевозок УЗ, а также почти четверть экспорта и промпроизводства. Также серьезно будут страдать аграрии. Потенциальный выигрыш государственного монополиста «Укрзализныци» будет полностью нивелирован и превзойден негативными макроэффектами – падением экспорта, ухудшением платежного баланса, ослаблением гривны и ростом инфляции», – заявил Виктор Галасюк.

Народный депутат спрогнозировал, что каждый человек почувствует этот негатив на себе – кто-то по ценам в магазинах и обесценивание национальной валюты, другие – потеряв рабочее место.

«Промышленность сегодня нужно всесторонне поддерживать, в том числе путем сдерживания энергетических и железнодорожных тарифов», – подчеркнул Виктор Галасюк.

Депутат, отвечая на вопрос о том, что для решения всех стратегических проблем «УЗ» нужен триллион гривен и 30 лет (о чем недавно заявил топ-менеджмент компании), отметил, что очень странно слышать такие заявления.

«В прошлом году стоимость грузовых железнодорожных перевозок выросла более чем на 40%. «Укрзализныця» собрала дополнительные миллиарды с промышленности, аграриев и других промпотребителей. Обязывались заказывать отечественные вагоны с украинской же металла. Но, по имеющейся у меня информации, годовой план капитальных инвестиций в этом году пока выполнен менее чем на 20% (за первое полугодие инвестировано 3,5 млрд грн из запланированных 18,4 млрд грн)», – говорится в публикации.

Как отметил Виктор Галасюк, таким образом, тарифы поднимают, огромные деньги из украинских производителей выкачивают, а проблему с перевозками, в частности, дефицитом локомотивов и вагонов, решить не могут, даже несмотря на наличие средств.

«Очевидно, не средства или тариф сегодня являются «узким местом» УЗ. Нужно искать резервы, переходить на стратегический, а не ситуативный менеджмент, налаживать государственно-частное партнерство», – резюмировал глава промышленного комитета.

Напомним, ранее финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев заявил о том, что уровень экономически справедливого тарифа на перевозку грузов железнодорожным транспортом должен быть в три раза больше действующего, а без повышения тарифов невозможно ожидать существенных позитивных изменений в развитии железнодорожных перевозок.

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