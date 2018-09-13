Вместо украинских классов российские оккупанты в Крыму открыли кадетские

В Крыму вместо украинских классов российские оккупанты открыли «кадетские классы пограничных войск России».

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

До аннексии в Крыму существовали семь школ с украинским языком обучения. За четыре года не осталось ни одной. Даже в бывшей Украинской гимназии в Симферополе – некогда одной из основных украиноязычных школ полуострова – сейчас работают всего три украинских класса.

Зато теперь шефство над крымскими школьниками берут военные. В одну из школ Севастополя на торжественную линейку пришли российские пограничники – поздравили детей с Днем знаний и открыли три кадетских класса.

Директор назвала их «особой гордостью» школы. Учиться в таких условиях готовы не все. Журналисты познакомились с 9-летней крымчанкой, которая решила вообще не идти в школу, если там она уже не сможет учить украинский язык.

Российская власть Крыма языковую проблему не признает, и утверждает, что учиться по желанию можно и на украинском, и на крымскотатарском. При этом глава украинского Министерства образования Лилия Гриневич убеждена, что у крымскотатарского и украинского языков в аннексированном Крыму будущего нет.

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