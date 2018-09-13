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четверг, 13 сентября, 2018, 18:34 Политика
Вытащить из России незаконно заключенного Сущенко можно только путем обмена, – Джапарова

Единственным путем вытянуть из России незаконно заключенного украинского журналиста Романа Сущенко можно только путем обмена.

Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, – сообщает Укринформ.

«Для нас единственным инструментом вытащить Романа Сущенко из России является «обменный фонд». Такая логика артикулируется и я думаю, что она будет реализована. Вопрос лишь во времени. Я надеюсь, что хватит здравого смысла это сделать, – сказала Джапарова.

Напомним, 12 сентября 2018 года Верховный суд Российской Федерации признал законным вынесенный 4 июня 2018 года приговор корреспонденту Укринформа Роману Сущенко по сфабрикованным обвинениям в шпионаже и подтвердил назначенное ему Московским городским судом наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.
РоссияРоман СущенкоЭмине Джапаровановости Украиныновости политики
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2018-09-13 19:29 :54