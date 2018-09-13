Венгрия считает голосование в Европарламенте недействительным и готовит обжалование

Венгрия считает вчерашнее голосование в Европейском парламенте «недействительным» и обещает обжаловать решение, которое может привести к лишению страны голоса в Совете ЕС.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, ссылаясь на AFP сообщает «Европейская правда».

Будапешт утверждает, что резолюция по Венгрии не получила достаточной поддержки, поскольку были учтены только голоса, поданные за или против.

«Голоса тех, кто воздержался, также должны считаться при голосовании, но этого не было, а это значит, что отчету не удалось получить две трети голосов, необходимых для утверждения», – сказал Гуйяш журналистам в Будапеште после заседания правительства.

«Следовательно, правительство предпримет необходимые меры... и в понедельник примет решение про конкретные юридические шаги», – сказал Гуйяш.

Он добавил, что «наиболее вероятным» вариантом является оспаривание результатов голосования в Суде ЕС.

Напомним, Европарламент 12 сентября, поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с длительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом.

После этого решения Европарламента Совет ЕС должен начать собственное расследование о нарушении Венгрией ценностей ЕС.

Если статья 7 Лиссабонского договора будет включена по Венгрии, ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.

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